PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 10.04.2023 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Mengen (ots)

Streit unter Flüchtlingen - Mann beleidigt Polizisten

Zu Streitigkeiten in einer Flüchtlingsunterkunft in der Bussenstraße wurde die Polizei am Sonntagabend gerufen. Mehrere männliche Bewohner waren in Streit geraten. Bei den Ermittlungen wurde ein 28jähriger, alkoholisierter Mann immer aggressiver gegenüber den Beamten und beleidigte sie auch. Schließlich musste er in Gewahrsam genommen werden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung zu und er muss für die Kosten der Gewahrsamnahme aufkommen.

