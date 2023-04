Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Sattelzug von Landesstraße abgekommen und umgekippt

Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Wohl aufgrund von Unachtsamkeit ist am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr der Fahrer eines Sattelzugs auf der L 280 zwischen Bondorf und Braunenweiler nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Gespann seitlich umgekippt. Während sich der 50 Jahre alte Fahrzeuglenker selbständig aus seinem Lkw befreien konnte und unverletzt blieb, wird der Sachschaden an seinem Sattelzug auf einen höheren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte zu der Unfallstelle aus, nachdem zunächst unklar war, ob der 50-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt ist. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe errichtete die Feuerwehr vor Ort in einem angrenzenden Bachlauf eine Ölsperre, um weitere Umweltschäden zu verhindern. Bis zur Bergung des mit Papier beladenen Sattelzugs durch ein Spezialunternehmen bleibt die Landesstraße voraussichtlich bis in die Abendstunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

