PP Ravensburg: 16-jähriges Mädchen vermisst

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Scheibe eingefahren Zu Bruch gegangen ist die Scheibe des Ausstellungsraumes eines Autohauses in der Meersburger Straße bei einem Unfall am Montagnachmittag. Ein 63 Jahre alter Fahrzeuglenker wollte kurz nach 14 Uhr offensichtlich zu nahe rückwärts an die Scheibe parken und stieß dabei mit dem Heck seines Klein-Lkw gegen das Glas. Die Scheibe brach, der entstandene Schaden an ...

mehr