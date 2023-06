POL-PIAZ: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer.

Framersheim (ots) - Vier Leichtverletzte und ein wirtschaftlicher Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Abend des 15.06.2023 gegen 20:20 Uhr auf der K30 bei Framersheim ereignete. Ein 18-jähriger war mit seinem Pkw in Richtung Framersheim unterwegs. In einer abschüssigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte nach links in die dortige Böschung. Von dort wurde der ...

