Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Biebelnheim - Ein Verletzter bei Unfall auf L408

Alzey (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am 13.06.2023 gegen 08:50 Uhr auf der L408. Eine 33-jährige Frau aus Mainz befuhr die L408 von Biebelnheim kommend und beabsichtigte nach links auf die K7 in Richtung Albig abzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste sie anhalten. Ein hinter ihr fahrender 16-Jähriger, unterwegs mit einem Kleinkraftrad, bemerkte den Stillstand des PKW zu spät und fuhr ungebremst auf diesen auf. Durch die Kollision stürzte das Leichtkraftrad und der 16-Jährige wurde über den PKW geschleudert. Der verletzte Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, die Kreuzung an der L408/K7 musste kurzzeitig gesperrt werden.

