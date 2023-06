POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Garrel

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe / OT Neuscharrel - Moorbrand - Am 02.06.2023, gegen 23:45h, teilt ein aufmerksamer Zeuge der Großleitstelle Oldenburg mit, dass es in 26169 Friesoythe, "Am Kanal", vermutlich zu einem Moorbrand gekommen ist. Eine Überprüfung durch die Feuerwehr bestätigt diese Vermutung. An der o.g. Örtlichkeit kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Flächenbrand von ca. 3 Hektar ...

