POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 02.06./03.06.2023

Friesoythe / OT Neuscharrel - Moorbrand -

Am 02.06.2023, gegen 23:45h, teilt ein aufmerksamer Zeuge der Großleitstelle Oldenburg mit, dass es in 26169 Friesoythe, "Am Kanal", vermutlich zu einem Moorbrand gekommen ist. Eine Überprüfung durch die Feuerwehr bestätigt diese Vermutung. An der o.g. Örtlichkeit kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Flächenbrand von ca. 3 Hektar Moorfläche. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Gehlenberg, Friesoythe, Scharrel, Hilkenbrook und Esterwegen, welche mit ca. 120 Kameraden/innen im Einsatz waren, gelöscht werden. Weiterhin im Einsatz war die Drohnengruppe des LK Cloppenburg sowie das DRK, welches die Versorgung der Einsatzkräfte durchführte, im Einsatz.

Der Brand konnte in den frühen Morgenstunden des 03.06.2023 gelöscht werden.

