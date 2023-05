Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Alarmanlage vertreibt Einbrecher ++ Junge Linde umgeknickt - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Rotenburg. Eine ausgelöste Alarmanlage hat am Donnerstagabend im Mittelweg den Einbruch in ein Wohnhaus verhindert. Als die Täter kurz vor 23 Uhr auf der Seite des Hauses an einem Fenster hebelten, aktivierten sie den Einbruchschutz. Zu einem Eindringen in das Gebäude ist es nicht mehr gekommen. Aufgeschreckte Nachbarn sahen sofort nach dem Rechten. Da waren die Täter aber schon verschwunden. Auch eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Junge Linde umgeknickt - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Ärgerlichen Schaden haben Unbekannte Mitte der Woche am Busbahnhof an der KGS in der Straße "Am Sportplatz" angerichtet. Sie knickten einfach einen jungen Baum um. Die etwa 3 Meter hohe Linde hatte einen Stammdurchmesser von 8 Zentimeter und einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise auf die Vandalen nimmt die Polizei unter Telefon 04282/59414-0 entgegen.

