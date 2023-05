Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach schwerem Unfall auf der Kreuzung - Polizei sucht unbekannten Zeugen ++ E-Biker missachtet Vorfahrt ++ E-Biker missachtet Vorfahrt ++ Auffahrunfall vor der Ampel ++

Rotenburg (ots)

Nach schwerem Unfall auf der Kreuzung - Polizei sucht unbekannten Zeugen

Eversen. Nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich bereits am 14. April auf der Kreuzung der B 215/Johann-Harms-Straße/Dorfstraße ereignet hat, suchen die Ermittler der Polizeistation Sottrum nach dem noch unbekannten Fahrer eines blaumetallic-farbenen Sportwagens. Dieses Fahrzeug soll sich zur Unfallzeit gegen 14 Uhr auf der B 215 als erster Pkw vor dem Rotlicht der Fußgängerdruckampel in Fahrtrichtung Rotenburg befunden haben. Bei Grünlicht sei der Fahrer angefahren und habe die Kreuzung passiert. Ein nachfolgender Sprinter kollidierte in der Folge mit einem 18-jährigen Rollerfahrer, der aus Richtung Ahausen von links kommend die Kreuzung in Richtung Eversen queren wollte. Der gesuchte Fahrer könnte möglicherweise Aussagen zum Ablauf des Unfalls machen. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04264/83646-0.

E-Biker missachtet Vorfahrt

Rotenburg. Am Montagnachmittag ist ein 63-jähriger E-Biker bei einem Verkehrsunfall im Mittelweg verletzt worden. Der Mann hatte gegen 15.30 Uhr die Vorfahrt eines 57-jährigen Autofahrers missachtet. Nach der Kollision mit dessen Mercedes kam der 63-Jährige zu Fall. Er wurde mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zweitausend Euro.

Auffahrunfall vor der Ampel

Bremervörde. Bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung Wesermünder Straße/Gutenbergstraße ist am Montagvormittag ein 36-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 9.30 Uhr mit seinem Toyota ortsauswärts unterwegs. Als er vor der Ampel verkehrsbedingt halten musste, fuhr eine 31-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel auf den stehenden Wagen auf. Dabei entstand ein Sachschaden von rund zweitausend Euro.

Hansalinie A1 - Fehler beim Fahrstreifenwechsel führt zum Unfall

Sittensen/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 in Höhe der Anschlussstelle Sittensen sind am Montagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter war gegen 7.45 Uhr in Richtung Hamburg unterwegs und hatte von der mittleren auf den rechten der drei Fahrstreifen wechseln wollen. Dabei übersah er vermutlich den neben ihm fahrenden Auflieger eines Sattelzuges. Bei der seitlichen Kollision zogen sich der Unfallverursacher und ein weiterer Insasse in seinem Fahrzeug leichte Verletzungen zu. Beide wurden im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Einbruch in Juweliergeschäft misslingt

Bremervörde. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag vermutlich versucht, in ein Juwelier- und Uhrengeschäft an der Brunnenstraße einzubrechen. Sie warfen zwei Gullydeckel gegen zwei Fensterscheiben. Dabei entstanden zwar Risse im Glas, sie hielten dem Angriff aber stand. So blieben die Täter ohne Beute. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Diesel aus Müllfahrzeugen abgezapft

Seedorf. Unbekannte Täter haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes vom Gelände einer Firma für Abfallwirtschaft an der Godenstedter Straße eine beträchtliche Menge an Kraftstoff gestohlen. Zwischen Samstag und Montag früh lösten sie ein verschraubtes Zaunelement und verschafften sich so den Zutritt. Aus den Tanks von neun Lastwagen zapften sie Diesel im Wert von über zweitausend Euro ab. Damit verschwanden sie unerkannt. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Fahrzeug oder Personen aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei.

