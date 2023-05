POL-ROW: ++ Autobahnpolizei und Zoll kontrollieren auf der Rastanlage Aarbachkate ++

Rotenburg (ots) - Zeugen melden Alkoholfahrt Selsingen. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer haben der Bremervörder Polizei am Samstagabend einen betrunkenen Autofahrer gemeldet. Der Mann sei gegen 19.30 Uhr mit einem Audi in der Bremervörder Straße in Richtung Bevern in Schlangenlinien vor ihnen gefahren. Als er auf ...

mehr