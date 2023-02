Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte hacken E-Mail-Account und bestellen teure Elektronikartikel - Tatverdächtige bei Abholung der Ware geschnappt

Neuss; Korschenbroich (ots)

Eine 26 Jahre alte Frau aus Neuss erstattete am Montag (20.02.) bei der Kriminalpolizei Anzeige, weil ihr E-Mail-Account "gehackt" worden war. Einen Tag später meldete sich die Neusserin nochmals bei den Ermittlern und teilte nun mit, dass der Zugriff auf ihren E-Mail-Account wiederhergestellt sei. Die junge Frau hatte in ihrem Postfach die Mail eines Zahlungsanbieters gefunden, in der eine Bestellung auf ihren Namen und eine Ratenzahlung mit ihren Bankdaten bestätigt wurden. Demnach habe sie bei einem Elektrofachmarkt ein teures Tablet und ein hochpreisiges Mobiltelefon im Gesamtwert von über 3.700 Euro bestellt. Die Ware sollte wiederum einen Tag später, am Mittwoch (22.02.), in einem Paketshop in Korschenbroich abholbereit sein.

Ermittler legten sich auf die Lauer und konnten in der Filiale eine 23 Jahre alte Frau aus Dortmund vorläufig festnehmen. Die Tatverdächtige wollte die Pakete abholen und hatte dazu einen gefälschten Reisepass vorgelegt. Bei ihrer Festnahme hatte sie noch erfolglos versucht, den Ausweis unauffällig verschwinden zu lassen.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Waren aufgefunden und sichergestellt werden.

Ermittler des Kriminalkommissariats 12 prüfen derzeit, ob die Gegenstände bei ähnlichen Straftaten ergaunert wurden.

Die "Abholerin" wurde nach ihrer Vernehmung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung, bei der Fotos gemacht und Fingerabdrücke genommen werden, aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Tipp der Polizei: Machen Sie Ihr Passwort stark! Wo wird nach einem Passwort gefragt, um Ihre persönlichen Daten zu schützen? Fast überall, wenn Sie im Internet unterwegs sind. Und das ist gut so! Noch besser ist es allerdings, wenn Sie ein paar einfache Regeln beherzigen, um möglichst viele verschiedene, starke Passwörter zu erzeugen. Machen Sie mit. Machen Sie Ihr Passwort stark! Wie das geht, erfahren Sie unter https://www.mach-dein-passwort-stark.de/.

