Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Telekommunikationsmitarbeiter entwendet Schmuck

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (23.02.), gegen 14:30 Uhr, erhielt eine Kaarster Seniorin am Geranienweg Besuch von einem angeblichen Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens.

Er müsse die Anschlüsse prüfen, so der Unbekannte. Die lebensältere Frau ließ ihn daher in die Wohnung. Da der Mann einen seriösen Eindruck machte und sehr freundlich war, dachte sich die Seniorin zunächst nichts dabei, bemerkte dann jedoch, dass er sich auch im Schlafzimmer aufhielt, um die Anschlüsse zu prüfen, und das recht lang. Als sie nachsah, hatte er sich gerade an ihrem Schmuckkasten zu schaffen gemacht. Er ergriff daraufhin sofort die Flucht. Mit ihm verschwanden fünf Schmuckstücke.

Der Tatverdächtige soll etwa 185 Zentimeter groß gewesen sein und hatte schwarze Haare. Er war dunkel gekleidet. Sein Erscheinungsbild habe "südländisch" und sehr gepflegt gewirkt.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch, wenn jemand plötzlich vor der Tür steht und in Ihre Wohnung will! Fragen Sie sich: Haben Sie den Handwerker selbst bestellt beziehungsweise wurde er Ihnen vorab von der Hausverwaltung angekündigt? Haben Sie einen Servicemitarbeiter Ihres Telefonanbieters angefordert? Handelt es sich überhaupt um das Unternehmen, bei dem Sie einen Vertrag haben? Lassen Sie keine Fremden unangemeldet in Ihre Wohnung! Weitere Tipps finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell