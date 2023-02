Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lebensältere Frau in Wohnung bestohlen

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (22.02.), gegen 14:15 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Tür einer Seniorin an der Büdericher Straße und gab sich als Mitarbeiter eines Telefonanbieters aus. Er müsse das Telefon kontrollieren, andernfalls werde für 14 Tage abgestellt. So erschlich er sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und ging mit der lebensälteren Kaarsterin sowohl in den Keller als auch in das Wohnzimmer. Nebenbei erkundigte sich der "Telekommunikationsmitarbeiter" noch, ob sie auch Goldschmuck zu Hause habe. Dann behauptete der Mann, sie habe ihr Telefon im Keller vergessen. Als sie zurückkam, stand die Tür offen und der Tatverdächtige war verschwunden. Und mit ihm auch Bargeld.

Der Unbekannte war zwischen 50 und 60 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß. Er war von kräftiger Statur und soll einen Bart gehabt haben. Seine Kleidung war dunkel.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

Kriminelle versuchen mit den unterschiedlichsten Geschichten, in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um dort dann unbemerkt Geld und Wertgegenstände erbeuten zu können. Dabei gehen die Täter sehr geschickt vor, schlüpfen zum Beispiel in die Rollen von falschen Handwerkern oder falschen Mitarbeitern von Wasserwerken und Telefonanbietern. Der beste Schutz ist daher, die Maschen der Betrüger zu kennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn jemand plötzlich vor der Tür steht und in Ihre Wohnung will! Fragen Sie sich: Haben Sie den Handwerker selbst bestellt beziehungsweise wurde er Ihnen vorab von der Hausverwaltung angekündigt? Haben Sie einen Servicemitarbeiter Ihres Telefonanbieters angefordert? Handelt es sich überhaupt um das Unternehmen, bei dem Sie einen Vertrag haben? Lassen Sie keine Fremden unangemeldet in Ihre Wohnung! Weitere Tipps finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

