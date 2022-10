Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Mann ohne Unterbekleidung im Auto unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Radolfzell (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Dienstag, 11.10.2022, auf der Markelfinger Straße ereignet hat. Ein 12-jähriges Mädchen wartete gegen 12.30 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Friedrich-Hecker-Gymnasium auf den Bus. Währenddessen fuhr ein blauer Kombi in Schrittgeschwindigkeit an ihr vorbei, dessen Fahrer ohne Unterbekleidung im Auto saß und dabei Blickkontakt zu der Schülerin suchte. Anschließend fuhr der Unbekannte in Richtung Hebelstraße davon. Zu dem unbekannten Autofahrer liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: ca. 30 Jahre alt, braune, seitlich abrasierte Haare und Dreitagebart. Zudem trug er ein schwarzes T-Shirt. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

