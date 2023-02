POL-NE: Einladung zur Pressekonferenz - Vorstellung des Polizeilichen Lagebildes Verkehr 2022 für den Rhein-Kreis Neuss

Neuss (ots) - Mehrere Streifenwagen rückten am Mittwochabend (22.02.), gegen kurz nach 21:00 Uhr, zu einer Grünanlage an der Will-Hall-Straße aus. Ein 18 Jahre alter Heranwachsender aus Neuss hatte die Polizei alarmiert, weil er von zwei Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und beraubt worden sei. Der Neusser will auf einer Parkbank gesessen haben und von ...

mehr