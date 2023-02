POL-NE: Polizei Rhein-Kreis Neuss sucht Zeugen

Kaarst (ots) - Am Mittwoch (22.02.), gegen 14:15 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Tür einer Seniorin an der Büdericher Straße und gab sich als Mitarbeiter eines Telefonanbieters aus. Er müsse das Telefon kontrollieren, andernfalls werde für 14 Tage abgestellt. So erschlich er sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und ging mit der lebensälteren Kaarsterin sowohl in den Keller als auch in das Wohnzimmer. Nebenbei ...

