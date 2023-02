Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kriminalkommissariat ermittelt und sucht Zeugen

Jüchen (ots)

Am Donnerstag (23.02.), gegen 16:35 Uhr, gingen zwei Frauen mit ihren Hunden spazieren. Sie nutzen den Fußweg in Jüchen, der die Konrad-Duden-Allee mit der Straße "In den Weiden" verbindet. Vor ihnen, circa auf der Höhe einer Pferdesportanlage, stand eine männliche Person auf dem Weg, welcher in Richtung der Anlage schaute. Dabei soll er mit heruntergelassener Hose sein Glied in der Hand gehalten sowie onaniert haben. Als die Jüchenerinnen den Mann passierten, grüßte er diese mit einem "Hallo", zog seine Hose hoch und entfernte sich fußläufig in Richtung der Straße "In den Weiden".

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: Er sei männlich, zwischen circa 25 und 30 Jahren, soll einen bräunlichen Teint haben sowie dunkle Haare und einen Dreitagebart. Er soll eine blau-graue Kleidung sowie eine Wollmütze getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell