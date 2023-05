Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Ablenkung im Straßenverkehr im Fokus der Polizei++Verkehrsunfall mit Folgen++Alkoholfahrt++

Bild-Infos

Download

LK Rotenburg Wümme (ots)

Sittensen. Am vergangenen Mittwoch luden die Moderatoren des Fernfahrerstammtisches der Polizeidirektion Lüneburg erneut interessierte Gäste zum gemeinsamen Austausch ein. Thema des aktuellen Stammtisches war die Unfallursache "Ablenkung im Straßenverkehr". Immer wieder kommt es zu sehr schweren Verkehrsunfällen auf den Autobahnen. Tragischer Weise enden diese oftmals tödlich oder haben schwere Verletzungen zur Folge. Als Unfallursache wird vermehrt die Ablenkung während der Fahrt, sei es durch Smartphones, Tablets, sonstige technische Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte oder auch Ablenkung durch allgemeines, fahrfremdes Verhalten ermittelt. Polizeikommissarin Cordes der Autobahnpolizei Sittensen stand an dem Abend rund 20 Gästen Rede und Antwort. Hierbei wurde zunächst die Verkehrsunfallstatik und die aktuelle Rechtslage dargestellt. Hier nochmal die Folgen im Einzelnen aufgelistet: Rechtsfolgen bei verbotener Handynutzung Kraftfahrzeug: Grundverstoß: EUR 100,- Bußgeld und 1 Punkt Mit Gefährdung: EUR 150,- Bußgeld, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot Mit Verkehrsunfall: EUR 200,- Bußgeld, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot Fahrrad: Grundverstoß: EUR 55,- Bußgeld Mit Gefährdung: EUR 75,- Bußgeld Mit Verkehrsunfall: EUR 100,- Bußgeld

Darüber hinaus lag ein großes Augenmerk auf der Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer. Während die Präsenz der Technik, auch durch immer bessere Verfügbarkeit und modernere Fahrzeuge, stetig ansteigt, sinkt das Gefahrenbewusstsein merklich. Dabei stellt Ablenkung im Straßenverkehr eine der Hauptunfallursachen dar. So erhöht Ablenkung das Unfallrisiko um nahezu das 10-fache.

Im Anschluss wurden den Gästen die polizeilichen Maßnahmen zur Minimierung der Unfallursache "Ablenkung" nahegebracht. Zudem hatten sie die Möglichkeit, sich die polizeiliche Ausstattung für die Überwachung von Handyverstößen anzuschauen. Es wurde sehr begrüßt, dass die Polizei dieses gefährliche und sogleich unterschätze Verhalten vermehrt in den Fokus nimmt und in das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu lenken versucht. Der nächste Fernfahrerstammtisch findet am 07.06.2023 zur gewohnten Zeit an der A1 statt.

Lauenbrück. Eine Autofahrt nach Scheeßel endete für den alleinbeteiligten PKW Fahrer an einem Straßenbaum. Der PKW wird dabei beschädigt. Nach Eintreffen der Polizei wird bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. In der Folge wird der Führerschein sichergestellt und der Fahrzeugführer zur Behandlung seiner Unfallverletzungen in das Krankenhaus verbracht.

Scheeßel. Bei einer Verkehrskontrolle wird bei dem Fahrzeugführer eines PKW Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine genauere Überprüfung bestätigt die Erstannahme, ein Wert von 3,76 Promille wird festgestellt. Die Konsequenz daraus: eine Blutentnahme.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell