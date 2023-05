Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Teurer Auffahrunfall - 35-jährige Beifahrerin verletzt ++ Transporterfahrer bei Auffahrunfall verletzt ++ Zeuge meldet Alkoholfahrt ++ Drogenfahrt am frühen Morgen ++

Rotenburg (ots)

Teurer Auffahrunfall - 35-jährige Beifahrerin verletzt

Sottrum. Bei einem Auffahrunfall auf der B 75 zwischen der Anschlussstelle Stuckenborstel und Sottrum ist am Mittwochnachmittag eine 35-jährige Frau verletzt worden. Ein 49-jähriger Autofahrer hatte gegen 17 Uhr mit seinem Mitsubishi verkehrsbedingt abbremsen müssen. Das erkannte die nachfolgende, 48-jährige Fahrerin eines Skoda vermutlich zu spät und fuhr auf den Wagen des Vordermannes auf. Als dessen Mitsubishi durch den Aufprall nach vorne geschoben wurde, versuchte der Fahrer dem vor ihm stehenden VW Polo einer 66-Jährigen auszuweichen. Das gelang ihm jedoch nicht. Er streifte das stehende Fahrzeug. Eine Beifahrerin im VW Polo zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zwanzigtausend Euro.

Transporterfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Zeven. Ein 24-jähriger Autofahrer hat sich am Mittwochmittag bei einem Auffahrunfall in der Bremervörder Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 12 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Bundesstraße in Richtung Brauel unterwegs, als vor ihm der 20-jährige Fahrer eines Linienbusses nach rechts in den Müller-Brauel-Weg abbiegen wollte. Der Fahrer des Transportes erkannte das vermutlich zu spät und fuhr auf den Bus auf. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf knapp 40.000 Euro.

Zeuge meldet Alkoholfahrt

Zeven. Ein besorgter Autofahrer hat der Zevener Polizei am späten Mittwochabend einen vermutlich betrunkenen Autofahrer gemeldet. Dem Zeugen war gegen 23 Uhr auf der Bundesstraße 71 zwischen Seedorf und Zeven die unsichere Fahrweise des Mannes in seinem Toyota aufgefallen. Er folgte dem Fahrzeug bis zur Raiffeisen-Tankstelle in der Bahnhofstraße. Dort traf wenig später eine Streifenbesatzung ein. Der Fahrer des Toyota war gerade dabei, Luft in den platten Reifens seines Wagens zu pumpen. Schnell erkannten die Beamten, dass der Zeuge die Situation richtig eingeschätzt hatte. Der 34-jährige Fahrer stand sichtbar unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Um nachzuweisen, dass der Mann den Alkohol nicht am Pannen-Stopp sondern zuvor getrunken hatte, musste er zwei Blutproben abgeben. Seinen Führerschein behielt die Polizei auch.

Drogenfahrt am frühen Morgen

Rotenburg. Vermutlich unter dem Einfluss eines Drogen-Mix bestehend aus Kokain, Amphetamin und THC, dem Wirkstoff von Marihuana, ist ein 30-jähriger Autofahrer am frühen Mittwochmorgen in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 6 Uhr im Hirtenweg auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der 30-Jährige unter Drogen am Steuer seines Autos saß. Er musste eine Blutprobe abgeben.

