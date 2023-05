Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei nimmt betrunkene Frauen in Gewahrsam ++

Rotenburg (ots)

Polizei nimmt betrunkene Frauen in Gewahrsam

Bremervörde. Zwei junge Frauen haben die Bremervörder Polizei in der Nacht zum Sonntag auf Trapp gehalten. Gegen 2.45 Uhr berichtete zunächst ein besorgter Verkehrsteilnehmer über Notruf von den beiden, offensichtlich betrunkenen Fußgängerinnen. Demnach würden sie in der Neuen Straße in Höhe der Oste-Brücke und der Star-Tankstelle fortwährend auf die Fahrbahn laufen und sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Eine Streifenbesatzung machte sich sofort auf den Weg und konnte zunächst in der Neuen Straße die eine und später in der Bremer Straße die zweite Frau ausfindig machen. Beide standen deutlich unter Alkoholeinwirkung. Da sich ihr Verhalten mit der Mitteilung des Zeugen deckte und sie keine andere Hilfe zuließen, wurden die 24 und 25 Jahre alten Frauen vorsorglich in Gewahrsam genommen. Dabei leisteten sie heftigen Widerstand, traten und beleidigten die eingesetzten Beamten. Zwei 28- und 48-jährige Polizeikommissarinnen zogen sich leichte Verletzungen zu. Atemalkoholteste auf der Polizeiwache ergaben bei beiden Frauen ein Ergebnis von mehr als 1,9 Promille. Zur Durchführung von Blutproben und zur Begutachtung der Haftfähigkeit der Frauen wurde ein Arzt und ein Team des DRK angefordert. Im weiteren Verlauf zeigten sich bei der 24-Jährigen ernsthafte, gesundheitliche Probleme. Sie musste vom anwesenden Notarzt reanimiert werden. Als sich ihr Zustand stabilisiert hatte, wurde die Frau zur weiteren Behandlung zunächst in die OsteMed Klinik und später in das Elbe Klinikum nach Stade eingeliefert. Die andere, 25-jährige Frau blieb bis zum Morgen in Polizeigewahrsam.

