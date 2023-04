Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg für den Zeitraum 28.04. - 30.04.2023

Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall - mit schwerverletzter Person

Sottrum. Am Freitagnachmittag befährt der alleinbeteiligte Unfallverursacher mit seinem Lkw die B75 aus Hassendorf kommend in Fahrtrichtung Sottrum. Zunächst fährt dieser starke Schlangenlinien, bis er nach rechts von der Fahrbahn abkommt und mit einem Straßenbaum kollidiert. In der Folge des Zusammenstoßes wird der 59-jährige Unfallverursacher in dem Führerhaus des Lkw eingeklemmt. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Sottrum und Hassendorf kann der Unfallverursacher aus dem Fahrzeug geborgen werden und anschließend schwerverletzt in das Diakonieklinikum Rotenburg verbracht werden. Für die Bergung des Lkw muss eine mehrstündige Vollsperrung der B75 eingerichtet werden. Der Sachschaden wird seitens der Polizei auf circa 35.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern an.

Verkehrsunfallflucht auf Bundesstraße

Hassendorf. Am Samstagabend befährt der Geschädigte mit seinem Pkw die B75 aus Sottrum kommend in Richtung Waffensen, als er von dem Unfallverursacher überholt wird. Der Verursacher sei dann mit seinem Pkw so knapp vor ihm eingeschert, dass sich die Pkw beinahe berührt hätten. Um eine Kollision zu vermeiden, weicht der Geschädigte nach rechts aus und touchiert ein am Fahrbahnrand befindliches Verkehrsschild. Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt auf der B75 in Richtung Waffensen fort. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04261/947-0 entgegen.

Taschendiebstahl beim Einkaufen

Visselhövede. Am Freitagmittag befindet sich die Geschädigte zum Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft in der Süderstraße. Während des Einkaufs hängt sie ihre Handtasche in ihren Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment entwendet die bislang unbekannte Täterschaft das in der Handtasche befindliche Portemonnaie und entfernt sich unerkannt. Erst im Kassenbereich stellt die 76-jährige Geschädigte das Fehlen ihres Portemonnaies fest.

Trunkenheit im Verkehr

Rotenburg. Am Samstagabend wird eine Funkstreifenwagenbesatzung auf einen Pkw aufmerksam, welcher durch seine Fahrweise auffällt. Daraufhin entschließen sich die Beamten den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei wird ein Atemalkoholwert von 0,9 Promille festgestellt. Der 34-jährige Fahrzeugführer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

