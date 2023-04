Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bergung eines verunglückten Sattelzuges auf der A1 bereitet Schwierigkeiten - Polizei bittet um Geduld ++

Rotenburg (ots)

Bockel/A1. Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Sattelzug auf der Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Bremen verunglückt. Zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel kam der 45-jährige Kraftfahrer vermutlich beim Bedienen eines firmeninternen Messengers nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Strauchwerk neben der Autobahn. Beide Insassen des Sattelzuges blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Die Bergung des Fahrzeuges gestaltet sich wegen der örtlichen Gegebenheiten als schwierig und dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. Derzeit wird der Sattelzug durch den Betriebsdienst der Autobahn vom Strauchwerk befreit. Dazu wurde der Hauptfahrstreifen gesperrt. Die Bergung ist ab 18 Uhr zur verkehrsärmeren Zeit geplant. Schwierigkeiten dürfte eine Hochspannungsleitung bereiten, die die Autobahn an der Unfallstelle überquert. Derzeit erfolgen Absprachen mit dem zuständigen Energieversorger.

