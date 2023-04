POL-ROW: ++ Zwei Frauen bei Auffahrunfall verletzt ++ Unfall im Begegnungsverkehr ++ Unfall im Kreisel - 59-jähriger Mofafahrer verletzt ++ Einbruch im Wohngebiet Imkersfeld ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Zwei Frauen bei Auffahrunfall verletzt ++ Unfall im Begegnungsverkehr ++ Unfall im Kreisel - 59-jähriger Mofafahrer verletzt ++ Einbruch im Wohngebiet Imkersfeld ++

Rotenburg (ots)

Zwei Frauen bei Auffahrunfall verletzt

Bremervörde. Bei einem Auffahrunfall in der Waldstraße sind am Dienstagnachmittag zwei Frauen verletzt worden. Um auf ein Grundstück aufzufahren, hatte eine 55-jährige Autofahrerin gegen 17.30 Uhr mit ihrem Skoda verkehrsbedingt halten müssen. Eine nachfolgende, 52-jährige Frau kam mit ihrem Opel hinter dem Skoda zum Stehen. Eine 71-jährige Fahrerin eines VW Golf erkannte diese Situation vermutlich zu spät, fuhr zunächst auf den Opel auf und schob ihn gegen den Skoda. Die Unfallverursacherin und die Fahrerin des Opel erlitten leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 12.000 Euro.

Unfall im Begegnungsverkehr

Hassendorf. Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 75 verletzt worden. Der Mann war gegen 16.30 Uhr als Fahrer eines Lieferfahrzeugs auf der Bundesstraße in Richtung Sottrum unterwegs, als ihm ein 19-jähriger Fahranfänger aus noch ungeklärter Ursache auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Bei der Kollision zog sich der 26-Jährige Prellungen am Oberkörper zu. Der 19-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa zwanzigtausend Euro.

Unfall im Kreisel - 59-jähriger Mofafahrer verletzt

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr K 125/Gnarrenburger Straße ist am Dienstagmorgen ein 59-jähriger Autofahrer verletzt worden. Eine 47-jährige Autofahrerin hatte gegen 8.15 Uhr mit ihrem VW Caddy von der Kreisstraße (Auestraße) in den Kreisel einfahren wollen und den bereits im Kreisel auf einem Mofa fahrenden 59-Jährige vermutlich übersehen. Bei der Kollision zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Er wurde im Rettungswagen in die OsteMed Klinik gebracht. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Einbruch im Wohngebiet Imkersfeld

Rotenburg. Unbekannte sind in den zurückliegenden Tagen in ein Wohnhaus am Sperberweg eingebrochen. Dazu schoben sie eine Außenjalousie hoch und drückten die Terrassentür dahinter gewaltsam auf. In der Wohnung suchten die Täter in allen Räumen nach Beute. Gefunden haben sie vermutlich nichts.

Feuerlöscher vom Lkw gestohlen

Sittensen. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte im Kampweg zwei Feuerlöscher gestohlen. Die 6-Kilo-Pulverlöscher lagen in zwei außen an einem Lkw angebrachten Kästen. Mit der Beute verschwanden die Täter unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Sittensen unter Telefon 04281/594141-0.

Alte Heizungsrohre aus Kupfer geklaut

Visselhövede. In den zurückliegenden Tagen haben Unbekannte von einem Grundstück an der Schillerstraße Buntmetall gestohlen. Dort waren etwa alte Heizungsrohre aus Kupfer in einer Länge von etwa 70 Metern im Garten gelagert. Die Täter dürften für den Abtransport der Beute ein Fahrzeug genutzt haben. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schillerstraße aufgefallen sind, sich unter Telefon 04262/95908-0 zu melden.

