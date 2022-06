Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw beim Ausparken beschädigt - Unfallbeteiligter gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Westerbreite

31.05.2022, 13.30 Uhr

Am Dienstagmittag beschädigte eine Golf-Fahrerin in der Straße Westerbreite in Fallersleben ein parkendes Fahrzeug. Nun wird das beschädigte Fahrzeug gesucht.

Die Golf-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug am Dienstagmittag in einer Parklücke in der Straße Westerbreite gestanden. Rechts neben ihr parkte ein grauer Pkw. Die Golf-Fahrerin fuhr rückwärts aus der Parkfläche und fuhr nach Hause. Dort stellte sie eine kleine Beschädigung an ihrem Fahrzeug fest und schlussfolgerte, dass sie beim Ausparken mit dem neben ihr parkenden Pkw zusammengestoßen sein könnte. Obwohl sie umgehend die Polizei verständigte, konnte der beschriebene Pkw am Unfallort nicht mehr festgestellt werden.

Personen, die Hinweise auf den beschädigten Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410 zu melden.

