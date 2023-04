Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Kollision mit jungem Radfahrer - Autofahrer soll sich melden ++ Während der Fahrstunde - Jugendlicher Biker kommt zu Fall ++ Unfallflucht in der Mühlenstraße ++

Rotenburg (ots)

Nach Kollision mit jungem Radfahrer - Autofahrer soll sich melden

Sittensen. Nach einem leichten Verkehrsunfall, der sich bereits am Dienstag vergangener Woche in der Stader Straße ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Sittensen nach dem noch unbekannten Fahrer eines schwarzen Tesla. Ein 12-jähriger Junge habe gegen 7.30 Uhr die Straße mit seinem Fahrrad bei Grün an einer Bedarfsampel passiert. Dabei sei es zu einer leichten Kollision mit dem vorbeifahrenden Tesla gekommen. Am Fahrrad sei die Kette abgesprungen. Deshalb habe Autofahrer dem Jungen beim Reparieren geholfen. Da am Fahrrad kein Schaden entstanden ist und der Junge unverletzt schien, fuhr man auseinander ohne die Personalien auszutauschen. Nun bittet die Polizei den unbekannten Autofahrer, sich unter Telefon 04282/59414-0 zu melden.

Während der Fahrstunde - Jugendlicher Biker kommt zu Fall

Bülstedt. Ein 16-jähriger Fahrschüler ist am Montagabend bei einer Übungsfahrt auf der Kreisstraße 117 zwischen Wilstedt und Bülstedt verunglückt. Der Jugendliche war gegen 21 Uhr mit einem Leichtkraftrad in Richtung Bülstedt unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er aufgrund von Fahrbahnverunreinigungen an einer Ackerzufahrt die Kontrolle über die Maschine. Er kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen am linken Arm zu.

Unfallflucht in der Mühlenstraße

Rotenburg. Beamte der Rotenburger Polizei haben am Montagmittag eine Unfallflucht in der Mühlenstraße schnell aufklären können. Kurz vor 13 Uhr hatte der Führer eines landwirtschaftlichen Gespanns beim Vorbeifahren die Fahrerseite eines geparkten Dacia gestreift. Dabei entstand ein Sachschaden von rund zweitausend Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt stadteinwärts fort. Über eine Halterfeststellung konnte ein 25-jähriger Mann ermittelt und später auch befragt werden. Die Polizei leitete gegen ihn ein Straferfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht ein.

Autofahrerin unter Drogenverdacht

Rotenburg. Eine 29-jährige Autofahrerin ist in der Nacht zum Dienstag vermutlich unter dem Einfluss von Drogen in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Auf dem Parkplatz des E-Centers erkannten die Beamten im Gespräch bei der Frau Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Eine Urinprobe bestätigte diesen Verdacht. Demnach dürfte sie ihren Wagen unter Einwirkung von Kokain geführt haben. Die 29-Jährige räumte den Konsum ein und musste eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell