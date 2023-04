POL-ROW: ++ Übler Vorfall beim Osterfeuer - Polizei sucht Zeugen ++ Vorfahrt missachtet - 46-jährige Frau verletzt ++ Vorfahrt missachtet - 46-jährige Frau verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Übler Vorfall beim Osterfeuer - Polizei sucht Zeugen

Unterstedt. Nach einem mehr als unangenehmen Vorfall, der sich bereits in der Nacht zum Ostersonntag im Rahmen des Unterstedter Osterfeuers ereignet hat, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Ein 36-jähriger Mann hatte während der Feier gegen 2 Uhr eine Dixi-Toilette aufgesucht. Als er sich in dem WC-Container befand, kippten ihn Unbekannte um. Nur durch die Hilfe von Anwesenden konnte der 36-Jährige daraus befreit werden. Der Toiletteninhalt hatte sich über ihn ergossen. Außerdem zog er sich eine Rippenprellung zu. Die mutmaßlichen Täter seien zu Fuß in Richtung eines Waldstücks geflüchtet. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Vorfahrt missachtet - 46-jährige Frau verletzt

Brauel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich K 134 / K 130 (Heeslinger Straße) ist am Donnerstagnachmittag eine 46-jährige Autofahrerin verletzt worden. Ein 74-jähriger Autofahrer hatte gegen 16.40 Uhr mit seinem Ford Transit von der Heeslinger Straße nach links auf die K 134 abbiegen wollen und den Seat der vorfahrtberechtigten Frau vermutlich übersehen. Sie zog sich leichte Verletzungen zu.

Hochwertiger SUV gestohlen

Rotenburg. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in der Heinrich-Scheele-Allee einen hochwertigen SUV gestohlen. Der graue Audi SQ7 mit dem Kennzeichen ROW-LA 76 stand dort zwischen Mitternacht und 6 Uhr früh auf dem Parkstreifen vor einem Wohnhaus. Die Polizei spricht von einem Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

29-jährige Autofahrerin unter Drogenverdacht

Rotenburg. Vermutlich unter dem Einfluss von Kokain und Marihuana ist eine 29-jährige Autofahrerin am Donnerstagnachmittag in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 17.30 Uhr in der Harburger Straße auf den Opel der Frau aufmerksam geworden. Im Gespräch erkannten sie bei der Fahrerin Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte diesen Eindruck. Die 29-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Firmenfahrzeug aufgebrochen

Hellwege. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in der Ahauser Straße einen Firmenwagen aufgebrochen. Dazu zerstörten sie die Heckscheibe des Fahrzeugs. Vermutlich hatten sie Werkzeuge in dem Wagen vermutet, blieben jedoch ohne Beute. Den Sachschaden schätzt die Polizei trotzdem auf etwa eintausend Euro.

