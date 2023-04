Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hinterrad blockiert - Biker kommt zu Fall ++ Auto kommt in den Gegenverkehr - Zwei Menschen verletzt ++ Autofahrer unter Drogenverdacht ++ Einbrecher auf landwirtschaftlichem Hof ++

Rotenburg (ots)

Hinterrad blockiert - Biker kommt zu Fall

Bremervörde. Bei einem Sturz mit seinem Motorrad hat sich ein 59-jähriger Motorradfahrer am Mittwochnachmittag verletzt. Der Mann war gegen 15 Uhr mit seiner BMW in der Bürgermeister-Reitmann-Straße unterwegs, als das Hinterrad seiner Maschine kurz vor einer Rechtskurve blockierte. In der Folge brach das Heck aus und der Biker stürzte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen an der Schulter zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

Auto kommt in den Gegenverkehr - Zwei Menschen verletzt

Sottrum. Bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei eine 68-jährige Autofahrerin gegen 15 Uhr mit ihrem VW up! auf der Bundesstraße in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte sie mit dem Opel Vivaro eines 55-Jährigen. Beide Unfallbeteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund siebentausend Euro.

Autofahrer unter Drogenverdacht

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Mittwochnachmittag einen 34-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 15 Uhr mit seinem Audi in der Tarmstedter Straße unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Verkehrskontrolle erkannten sie bei dem Fahrer Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte den Eindruck. Demnach dürfte der 34-Jährige vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Einbrecher auf landwirtschaftlichem Hof

Schwitschen. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Werkstatt eines landwirtschaftlichen Gehöfts an der Ostendestraße eingebrochen. Dazu hebelten sie die Werkstatttür auf. In dem Gebäude fanden sie mehrere Werkmaschinen und nahmen sie mit. Aus einer unverschlossenen, gegenüberliegenden Werkhalle stahlen die Täter weitere Geräte. Zum Schluss zapften sie noch den Dieselkraftstoff aus dem Tank einer Zugmaschine ab. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden vor etwa dreitausend Euro aus.

Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Scheeßel. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in der Bahnhofstraße einen Handwerker-Transporter aufgebrochen. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz der Sparkasse gegenüber der Bäckerei Stelling. Die Täter stachen vermutlich in ein Schloss und öffneten so die Hecktür des Fahrzeugs. Aus dem Laderaum nahmen sie eine Kettensäge, Schweißwerkzeug und andere Geräte mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell