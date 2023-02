Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall auf Cranger Straße - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Ein 27-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend auf der Cranger Straße verunglückt. Der junge Mann aus Bochum wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war er in Richtung Herne unterwegs als er - gegen 20.05 Uhr - plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte. Die Feuerwehr musste den 27-Jährigen aus dem Auto befreien. Er selbst gab an, von einem schwarzen Mercedes abgedrängt worden zu sein - das Auto hatte demnach ein HER(ner)-Kennzeichen. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das kaputte Auto musste abgeschleppt werden, der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten, schwarzen Mercedes geben können. Möglicherweise hat jemand den Wagen - etwa zur Unfallzeit bzw. in der Nähe der Unfallstelle - bemerkt und kann weitere Angaben machen? Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

