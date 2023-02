Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Zwei Verletzte bei Unfall auf Mengeder Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Mengeder Straße sind heute am frühen Morgen ein Kleintransporter und ein Auto zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 66-jähriger Mann aus Waltrop gegen 4.30 Uhr mit einem Kleintransporter aus einer Grundstücksausfahrt nach links auf die Mengeder Straße fahren. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden 57-jährigen Autofahrer aus Waltrop zusammen, der auf der Mengender Straße in Richtung Dortmund unterwegs war. Das Auto wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes an den Fahrbahnrand geschleudert, wodurch auch ein Leitpfosten umgerissen wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

