POL-RE: Dorsten: Senior bei "Dooring-Unfall" verletzt

Recklinghausen (ots) - Am 09.02.2023 betraten gegen 00:30 Uhr zwei derzeit unbekannte Täter eine Spielhalle in der Innenstadt von Haltern am See. Die anwesende Mitarbeiterin und zwei Gäste wurden von einem der der Täter mit einer Schusswaffe bedroht, während der zweite Täter aus der Kasse Bargeld in derzeit unbekannter Höhe entnahm. Im Anschluss entfernten sich beide Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Sofort ...

mehr