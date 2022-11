Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall in Rettersen

Rettersen (ots)

Rettersen- Am Freitag, 18.11.2022, um 16:15 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Opel die B8 in Rettersen in Fahrtrichtung Kircheib. Ausgangs einer Rechtskurve geriet sie aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern, überfuhr den rechtsseitigen Bürgersteig und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW kam im Straßengraben zwischen zwei Bäumen zum Stillstand. Die drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

