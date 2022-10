Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Schockanruf - Polizei fahndet mit Lichtbildern nach unbekannter Tatverdächtigen - Wer kennt die Frau?

Düsseldorf (ots)

Die Düsseldorfer Polizei fahndet mit Lichtbildern nach einer bislang Unbekannten. Die Frau steht im Verdacht, an einem Bandenbetrug beteiligt gewesen zu sein und eine Kölnerin um Bargeld gebracht zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die Geschädigte aus Köln durch verschiedene Personen am Telefon so unter Druck gesetzt, dass sie zunächst Geld von einer Bank abholte. Im Anschluss brachte sie dieses zu einem Firmengelände in der Nähe des Amtsgerichts in Düsseldorf, wo das Geld von der unbekannten Tatverdächtigen abgeholt wurde.

Die Polizei fragt nun:

Wer kennt die Frau auf den Bildern oder kann Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Tatverdächtigen geben? Bilder unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/90233

Hinweise nimmt das KK31 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell