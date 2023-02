Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/ Haltern am See: Riegel vor! Zusätzliche Sicherungen verhindern Einbrüche.

Recklinghausen (ots)

In Castrop-Rauxel versuchten Einbrecher eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Das Haus liegt an der Erfurter Straße, die Wohnung befindet sich um obersten Stockwerk. Das Eindringen gelang ihnen aufgrund einer zusätzlichen Sicherung der Tür jedoch nicht. Die Tatzeit war Mittwoch, zwischen 5 Uhr und 11.45 Uhr.

Auch in Haltern am See wurden die Täter augenscheinlich durch eine gut gesicherte Tür von ihrem Vorhaben abgebracht. In der Zeit von Freitag bis Montag versuchten bislang unbekannte Täter eine Tür eines Kindergartens an der Antoniusstraße aufzuhebeln. Sie kamen nicht rein und flüchteten unerkannt.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kripo zu melden (Tel. 0800 2361 111).

Machen auch Sie es den Einbrechern so schwer wie möglich und bauen Sie zusätzlichen Schutz an Fenster und Türen ein. Tipps zum Einbruchsschutz geben Ihnen unsere Experten der Kriminalprävention. Infos dazu und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-2

Oder rufen Sie die Kolleginnen und Kollegen einfach an: 02361 55 3344

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell