Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Im Fuhlenbrock wurde am Dienstag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Tat selbst passierte zwischen 17 und 19 Uhr. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür im Erdgeschoss auf und durchsuchten dann das Schlafzimmer. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und zwei Armbanduhren.

Dorsten:

Am Dienstag wurde in ein Wohnhaus auf der Friedrichstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten das Badfenster komplett heraus und durchsuchten sämtliche Räume im Erd- und Obergeschoss. Gestohlen wurde Bargeld und diverser Schmuck. Wer zwischen 16.30 Uhr und 20.15 Uhr Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Gladbeck:

In der Nacht auf Mittwoch wurde auf der Konrad-Adenauer-Allee ein Milchautomat aufgebrochen. Der unbekannte Täter erbeutete Bargeld. Die Tat geschah gegen 2.30 Uhr. Auf einer Kamera ist der Täter zu sehen: Er war dunkel gekleidet und trug Handschuhe. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Herten:

Von einem Vereinsgelände an der Herner Straße wurden ein Aufsitzrasenmäher und eine Motorsense gestohlen. Um an die Beute zu kommen, mussten die Täter einen Stahl-Container aufbrechen. Der Diebstahl wurde am Dienstagnachmittag bemerkt, die Tat selbst kann seit dem frühen Samstagabend (04.02.) passiert sein.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

