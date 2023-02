Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Raub auf Spielhalle

Recklinghausen (ots)

Am 09.02.2023 betraten gegen 00:30 Uhr zwei derzeit unbekannte Täter eine Spielhalle in der Innenstadt von Haltern am See.

Die anwesende Mitarbeiterin und zwei Gäste wurden von einem der der Täter mit einer Schusswaffe bedroht, während der zweite Täter aus der Kasse Bargeld in derzeit unbekannter Höhe entnahm.

Im Anschluss entfernten sich beide Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Sowohl die Mitarbeiterin, als auch die Gäste blieben unverletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- "normale" Statur - schwarz gekleidet - maskiert mit je einem schwarzen Schal - ein Täter trug eine Base-Cap, der andere eine Kapuze auf dem Kopf.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell