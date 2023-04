Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hochwertiges Pedelec am Bahnhof gestohlen ++ Einbruchsversuch in Getränkemarkt misslingt ++ Radfahrerin übersehen ++ Unfall auf der Bullensee-Kreuzung ++

Hochwertiges Pedelec am Bahnhof gestohlen

Rotenburg. Im Verlauf der vergangenen Tage haben Unbekannte am Rotenburger Bahnhof ein hochwertiges Pedelec gestohlen. Das rote Elektrofahrrad des Herstellers CANNONDALE vom Typ Mavaro LSTH stand zwischen Freitag, 8.00 Uhr und Montag, 20.30 Uhr mit Speichen- und Bügelschloss gesichert auf dem Pendler-Parkplatz in Richtung Skate-Park. Auf dem Gepäckträger seien Satteltaschen mit der Aufschrift "Mavarao Neo" angebracht gewesen. Die Polizei geht von einem Schaden von über 5.000 Euro aus und bittet Zeugen sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

Einbruchsversuch in Getränkemarkt misslingt

Bremervörde. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter vermutlich versucht, in einen Getränkemarkt an der Straße Am Bahnhof Süd einzudringen. Sie warfen Steine gegen die Schiebetür des Geschäfts und traten mit Füßen gegen die Scheibe. Als sie dadurch einen Alarm auslösten, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Ein Eindringen ist ihnen nicht gelungen. Trotzdem richteten sie beträchtlichen Schaden an.

Radfahrerin übersehen

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall an der Ein- und Ausfahrt zur Total-Tankstelle an der Bahnhofstraße ist am Montagmittag eine 16-jährige Radfahrerin verletzt worden. Eine 55-jährige Autofahrerin hatte das Gelände der Tankstelle gegen 13 Uhr mit ihrem Audi verlassen wollen und dabei vermutlich die junge Radlerin übersehen. Die 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Unfall auf der Bullensee-Kreuzung

Hemsbünde. Bei einem Unfall auf der "Bullenseekreuzung" sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte gegen 17 Uhr mit seinem VW Golf in den Kreuzungsbereich einfahren wollen und dabei den vorfahrtberechtigten Seat einer 43-Jährigen vermutlich übersehen. Bei der Kollision zogen sich die beiden Unfallbeteiligten leichte Verletzungen zu. Sie kamen jeweils im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf rund dreißigtausend Euro.

