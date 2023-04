Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Nötigung von Jugendlichen gesucht

Ratzeburg (ots)

11.03. und 10.04.2023 - Barsbüttel

Im März und April kam es in Barsbüttel zu zwei Straftaten gegen Jugendliche im Ortsgebiet von Barsbüttel.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gingen am 11. März 2023 gegen 22:45Uhr drei Jugendliche die Hauptstr in Richtung Hamburg entlang. In Höhe der Musikschule kamen ihnen fünf Männer entgegen. Diese fünf jungen Männer drückten einen 15-jährigen Barsbütteler gegen die Wand und forderten ihn auf, seinen Ausweis und sein Handy herauszugeben. Nachdem er sich weigerte, griffen die Jugendlichen in seine Jackentasche und entwendeten mehrere Sticker des Fußballvereins St. Pauli. Anschließend drohten sie ihm, dass sie ihn beim nächsten Mal zusammenschlagen würden. Ihm waren seine Angreifer nicht bekannt.

Am 10. April 2023, gegen 22:45 Uhr, ging ein 16-jähriger Jugendlicher aus Barsbüttel mit einem Freund die Straße "Achtern Barg" in Richtung Birkenweg entlang, als ihnen eine Gruppe von acht jungen Männern entgegenkam. Aus der Gruppe gingen plötzlich zwei Männer auf den 16- Jährigen los und hielten ihn fest. Ihm wurde sein Handy weggenommen, damit dieses kontrolliert werden konnte. Nachdem die Angreifer den Startbildschirm mit HSV- Logo sahen, wurde das Telefon wieder ausgehändigt und an den Jugendlichen mit den Worten "Jetzt ist alles gut" übergeben. In beiden Fällen ist ein Zusammenhang mit rivalisierenden Fangruppen von Hamburger Fußballvereinen naheliegend. In einem Fall konnten zwei Personen beschrieben werden: Einer der Männer war ungefähr 18 Jahre alt, schlank und 1,90m groß. Er hatte kurze Haare und trug eine schwarze Jacke "Twenty eight black". Der zweite Mann war etwas älter und stämmiger. Er hatte blonde Haare und einen Dreitagebart. Er war mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. An der Hose waren Handschuhe befestigt. Des Weiteren trug er ein blaues Halstuch, vermutlich vom Fußballklub HSV.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat die Taten beobachtet? Wer kann Angaben zu den jungen Männern machen? Sachdienlichen Hinweise nimmt die Polizeistation Barsbüttel unter der Telefonnummer: 040/ 3598050-4 entgegen.

