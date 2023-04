POL-RZ: Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots) - 07.04.2023 - Großensee In der Nacht zu Freitag konnten Beamte des Polizeirevieres Ahrensburg in der Lütjenseer Straße in Großhansdorf eine Trunkenheitsfahrt beenden. Am 07. April 2023 gegen 01:40 Uhr wurden Beamte des Polizeirevieres Ahrensburg im Rahmen einer Streifenfahrt in der Alten Landstraße in Siek auf einen Kia aufmerksam, da der Rückscheinwerfer defekt war. In der Lütjenseer Straße in Großensee stoppten die Beamten das Fahrzeug und ...

mehr