Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt beendet

Ratzeburg (ots)

07.04.2023 - Großensee

In der Nacht zu Freitag konnten Beamte des Polizeirevieres Ahrensburg in der Lütjenseer Straße in Großhansdorf eine Trunkenheitsfahrt beenden.

Am 07. April 2023 gegen 01:40 Uhr wurden Beamte des Polizeirevieres Ahrensburg im Rahmen einer Streifenfahrt in der Alten Landstraße in Siek auf einen Kia aufmerksam, da der Rückscheinwerfer defekt war. In der Lütjenseer Straße in Großensee stoppten die Beamten das Fahrzeug und führten eine Verkehrskontrolle durch. Im Fahrzeug befanden sich die 27-jährige Fahrerin aus dem Schwarzenbeker Umland und auf dem Rücksitz ein sechs Monate alter Säugling. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei der Fahrerin Hinweise auf Alkoholkonsum fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,48 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Der Säugling wurde in die Obhut der Familie übergeben und das Jugendamt über den Sachverhalt informiert.

Die 27- Jährige wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell