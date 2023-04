POL-RZ: Verkehrsunfall mit Verletzten

Ratzeburg (ots) - 10.04.2023 - Wentorf A.S. Am Ostermontag kam es in Wentorf A.S. in der Dörpstrat Einmündung Smädstrat zu einem Brand einer Telefonzelle. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet am 10. April 2023, gegen 22:15 Uhr eine ehemalige Telefonzelle, die als Bücherzelle genutzt wurde, in Brand. Hierbei wurden die Zelle sowie die darin befindlichen Bücher beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.600 Euro ...

