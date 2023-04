POL-RZ: Verkehrsunfall mit Verletzten

Ratzeburg (ots) - 05.04.2023 - Rümpel Am 05. April 2023 kam es in der Barkhorster Straße in Rümpel zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 18:45Uhr ein 32- jähriger Mann mit einem Seat die K79 aus Lasbek kommend in Richtung Rolfshagen. In einer Rechtskurve verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug, kommt nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen drei Bäume. ...

