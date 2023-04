POL-RZ: Verkehrsunfall - Fahrerin war alkoholisiert

Ratzeburg (ots) - 03.04.2023 - Bad Oldesloe Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Am 03. April 2023 kam es zu einem Brand einer Altbauvilla in der Olivet-Allee in Bad Oldesloe. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brach aus unbekannter Ursache gegen 16:00 Uhr in einer Altbauvilla ein Feuer aus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich ein 33-jähriger Mann und eine 91-jährige Frau im Gebäude. Der Mann konnte sich selbstständig ...

