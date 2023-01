Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Wer hatte Grün?

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall am Samstagabend.

Ulm (ots)

Gegen 20.10 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Dacia die Stuttgarter Straße in Faurndau in Richtung Göppingen. Gleichzeitig bog ein 40-Jähriger mit seinem Opel Astra von der Uhlandstraße nach links in die Stuttgarter Straße ab. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Zum Glück blieben die beiden Fahrer unverletzt. Allerdings entstand ein Sachschaden von ca. 2.200 Euro. Die beiden Pkw-Lenker gaben gegenüber der Polizei jeweils an, dass die Ampel für sie Grünlicht zeigte. Da sich der Widerspruch vor Ort nicht aufklären ließ, bittet das Polizeirevier Göppingen Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07161/632360 zu melden.

++++++++++++++++ 0139450

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell