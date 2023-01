Ulm (ots) - Ein 26-jähriger Mann ist am frühen Freitagabend in Kanzach mit seinem Pkw in ein Wohnhaus gefahren. Der Mercedes-Lenker befuhr die Landesstraße von Marbach her kommend in Richtung Kanzach. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen war der Autofahrer mit einer zu hohen, den Witterungsumständen nicht angepassten Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Am Ortseingang Kanzach musste der 26-jährige aufgrund eines vor ...

mehr