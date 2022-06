Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl und Sachbeschädigung durch unbekannten Täter

Heusweiler (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Straße Am Binzelberg zu einem besonders schweren Diebstahl, einer Sachbeschädigung und einem Umweltdelikt. Ein bislang unbekannter Täter hatte im Baustellenbereich zunächst bei einem abgestellten LKW den Treibstofftank aufgebohrt und zapfte ca. 90 Liter Dieselkraftstoff ab. Der restliche Dieselkraftstoff lief aus dem Tank und versickerte im Erdreich. Im Anschluss durchtrennte der Täter an einem abgestellten Anhänger die beiden Luftdruckschläuche. Damit nicht genug entwendete der Unbekannte schließlich noch 4 Akkus einer mobilen Lichtzeichenanlage. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Hinweise zu den Straftaten erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell