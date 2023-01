Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Pkw kracht in Hauswand - Kanzach

Ulm (ots)

Ein 26-jähriger Mann ist am frühen Freitagabend in Kanzach mit seinem Pkw in ein Wohnhaus gefahren. Der Mercedes-Lenker befuhr die Landesstraße von Marbach her kommend in Richtung Kanzach. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen war der Autofahrer mit einer zu hohen, den Witterungsumständen nicht angepassten Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Am Ortseingang Kanzach musste der 26-jährige aufgrund eines vor ihm fahrenden, langsameren Pkw scharf abbremsen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Schlussendlich kam der Mercedes von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Vorgarten und prallte gegen die Wand eines Wohnhauses. Sowohl der Autofahrer, als auch die Gebäudebewohner kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Die Bergung des Pkw gestaltete sich jedoch aufwändig. Der Schaden am Haus musste zunächst von einem Bausachverständigen begutachtet werden, bevor der Mercedes aus der Hauswand gezogen werden konnte. Der Schaden am Haus beläuft sich auf gut 80.000 Euro. Der Pkw wurde durch den Aufprall totalbeschädigt (5.000 Euro).

