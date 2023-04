Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand einer Altbauvilla

Ratzeburg (ots)

03.04.2023 - Bad Oldesloe

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 03. April 2023 kam es zu einem Brand einer Altbauvilla in der Olivet-Allee in Bad Oldesloe.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand brach aus unbekannter Ursache gegen 16:00 Uhr in einer Altbauvilla ein Feuer aus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich ein 33-jähriger Mann und eine 91-jährige Frau im Gebäude. Der Mann konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen. Zuvor hatte er noch versucht seine Großmutter zu retten, was ihm aufgrund der Rauchentwicklung nicht gelang. Die Feuerwehr konnte die 91- jährige Frau aus der brandbetroffenen Wohnung retten, sie wurde anschließend lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die B75 und andere umliegende Straßen bis 16:45 Uhr voll gesperrt werden.

Die Kriminalinspektion Bad Oldesloe hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Brandstiftung vor.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

