Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: - Motocross-Fahrer greifen Radfahrer an

Zeugen gesucht -

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Sonntagnachmittag (05. März) befuhren eine 30-jährige Frau und ein 34 Jahre alter Mann mit ihren Fahrrädern gegen 14.30 Uhr einen Feldweg in Richtung eines Parkplatzes an der Teverener Heide. In der gleichen Richtung befuhren sechs bislang unbekannte Männer mit ihren Motocross-Rädern ebenfalls den Feldweg. Auf Grund des laut der Fahrradfahrer zu geringen Abstands beim Überholen und der gefahrenen Geschwindigkeit kam es zum Streit zwischen den Beteiligten. Zwei der Motorradfahrer griffen den 34-Jährigen an. Sie schlugen und traten ihn, wodurch der Mann Verletzungen erlitt. Auch die 30 Jahre alte Frau wurde von zwei der Unbekannten geschlagen. Die sechs Männer entfernten sich danach auf ihren Motocross-Maschinen in Richtung einer Kiesgrube. Sie sprachen mit niederländischem Akzent. An keinem Motorrad war ein Kennzeichen angebracht. Alle Männer waren mit bunter Motocross Kleidung bekleidet, außerdem trugen alle einen Crosshelm.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Täter machen können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

