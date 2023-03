POL-HS: - Anhängerdiebstahl

Selfkant-Süsterseel (ots) - Am frühen Montagmorgen (06. März) drangen zwei unbekannte Personen gegen 03.40 Uhr am Höngener Weg gewaltsam in einen Supermarkt ein. Im Innenraum öffneten sie, ebenfalls gewaltsam, eine Rolllade, um an Tabakwaren zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die ersten Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

