POL-HS: - Einbruch in Wohnhaus

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Geilenkirchen-Niederheid - Katalysator aus Pkw ausgebaut Am 01.03.2023, gegen 16:00 Uhr, wurde festgestellt, dass an einem Pkw BMW, 1er Reihe, der Katalysator entwendet wurde. Das Fahrzeugteil wurde gewaltsam im Bereich des Fahrzeugbodens abgetrennt. Der Pkw stand auf einem Grundstück in der Von-Humboldt-Straße. Hückelhoven-Ratheim - Brand eines Kleinkraftrads Zeugen bemerkten am ...

